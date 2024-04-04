ЦАХАЛ заявила о состоянии повышенной готовности на всех фронтах
Израиль находится в состоянии повышенной готовности на всех фронтах, заявил 4 апреля на брифинге официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
«Мы находимся в состоянии повышенной готовности на всех аренах. Мы постоянно наблюдаем за угрозами и предотвращаем их, на нескольких фронтах, находимся на высоком уровне готовности к обороне и наступлению. Мы постоянно проводим оценки и серьезно относимся к любому заявлению и ко всем врагам», — приводит его слова The Times of Israel.
Хагари подчеркнул, что ЦАХАЛ повысила боеготовность и усилила системы противовоздушной обороны, добавив, что у израильской армии есть самолеты.
Ранее в этот день СМИ сообщили, что ЦРУ, а также действующие и бывшие официальные лица США предупредили Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов. По их информации, Тегеран готовится атаковать территории Израиля с помощью беспилотных аппаратов и ракет.
Армия обороны Израиля 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.
Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на уничтожение здания иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.