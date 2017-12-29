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Неплательщиков алиментов заставили лепить снеговиков в Новосибирске

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В Новосибирске судебные приставы заставили должников по выплате алиментов строить горки, лепить снеговиков и чистить от снега дорожки. Как сообщает УФССП по Новосибирской области, только за декабрь 106 жителей двух районов города, задолжавших собственным детям, были отправлены на благоустройство детских площадок.

В ведомстве отметили, что таким образом собирались пробудить в нерадивых отцах и матерях «мысли о радости и благополучии собственных детей». Приставы уверены, что в это предновогоднее время каждый из должников  задумается о судьбе собственного ребенка и найдет в себе силы преодолеть обстоятельства, ставшие на пути родителей и детей.

Как информирует ресурс vn.ru, направление неплательщиков алиментов на общественно-полезные работы — обычная практика для судебных приставов. Так, этой осенью около 80 алиментщиков послали на кладбища Новосибирска. Они занимались благоустройством территорий погостов.

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