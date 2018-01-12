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Банкам РФ грозят штрафы за задержки в раскрытии налоговых данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские банки не успевают в срок подготовиться к раскрытию сведений об иностранных налогоплательщиках, которое начнется весной этого года. За это со стороны 44 государств могут последовать миллионные штрафы и запрет на осуществление деятельности в ЕС, пишет газета «Известия».

Обмен информацией о налоговых резидентах прописан в документе ФНС, который подготовлен для соблюдения европейской версии американского закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Согласно евро-FATCA, банки РФ должны отправлять данные об иностранных налогоплательщиках в ФНС, а та — в европейские кредитные организации. 

«Уже в мае должен начаться обмен налоговой информацией, но ни самих форм отчетности, ни согласия клиентов на передачу таких сведений пока нигде нет», — отметил зампред Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Как отмечает глава PwC Legal Ксения Грицепанова, на процедуру анализа существующих клиентов, как правило, дается 1,5–2 года, а у российских банков слишком мало времени.

Тем не менее, в ФНС убеждены, что банкам не стоит беспокоиться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банкирам грозят миллионные штрафы

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