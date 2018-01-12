Банкирам грозят миллионные штрафы

Российские банки не успевают в срок подготовиться к началу обмена информацией об иностранных налогоплательщиках. Федеральная налоговая служба официально предупредила кредитные организации, что обмен данными должен начаться весной этого года, в противном случае банкам грозят миллионные штрафы и даже запрет на работу в Европе. Санкции могут последовать со стороны 44 государств и четырех территорий, с которыми РФ с весны запускает обмен информацией об иностранных налогоплательщиках. Однако для начала международного взаимодействия налоговики до сих пор не разработали форму передачи сведений, что, как утверждают банкиры, и тормозит весь процесс.

Уже с весны 2018 года наши банки могут оказаться в трудной ситуации. Им придется уплатить миллионные штрафы, если не начнут раскрывать сведения о налоговых резидентах 44 стран и четырех территорий. В частности, речь идет об Австралии, Новой Зеландии, Греции, Кипре и других. В списке также четыре офшора: острова Гернси, Джерси, Каймановы острова и остров Мэн. Эти государства перечислены в новом приказе Федеральной налоговой службы (ФНС). Документ подготовлен для соблюдения европейской версии американского закона FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Все стороны подписали конвенцию Совета Европы и ОЭСР по взаимной помощи в налоговых делах.

Согласно евро-FATCA, российские банки должны отправлять данные об иностранных налогоплательщиках в ФНС, а та — в европейские кредитные организации. Раскрыть придется инвестиционные доходы клиентов, сведения о продаже акций, балансе счета, процентах по вкладам, облигациям, договорам накопительного страхования, платежам и остаткам на счетах.

С США наши кредитные организации обмениваются налоговой информацией с 2015 года по специальным IT-программам. Подключение к ним и их содержание стоит 40 млн рублей в год, указывают банкиры.

Для того чтобы запустить обмен информацией о зарубежных и отечественных налоговых резидентах с ЕС, наши банки сначала должны установить налоговое резидентство новых и действующих клиентов. И по форме отправить эти сведения в ФНС.

— Уже в мае должен начаться обмен налоговой информацией, но ни самих форм отчетности, ни согласия клиентов на передачу таких сведений пока нигде нет, — отметил зампред Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов.

Из-за позднего появления российского законодательства у наших банков появляются трудности — слишком мало времени, чтобы предоставить информацию партнерам по обмену, отметила директор PwC Legal Ксения Грицепанова.

— Они должны будут в очень короткие сроки завершить процедуры анализа существующих клиентов, на которые как правило дается 1,5–2 года, — добавила она.

В евро-FATCA предусмотрены жесткие санкции для банков, которые не будут отчитываться о налогоплательщиках ОЭСР. Вплоть до полного запрета работать на территории Евросоюза. Сейчас там действуют структуры, например, Сбербанка (Центральная и Восточная Европа; Германия), ВТБ (представлен в Швейцарии, на Кипре, в Австрии, Италии, Люксембурге), Промсвязьбанка (филиал на Кипре) и Альфа-банка (дочерний банк в Голландии и инвестиционные компании в Англии).

Источник «Известий» в секретариате ОЭСР уточнил, что под запретом на осуществление деятельности в ЕС следует также понимать и запрет российским банкам иметь корсчета в кредитных организациях Европы. Такие счета нужны, чтобы проводить операции в евро. То есть под санкции могут попасть все отечественные банки, если не предоставят сведения об иностранных налогоплательщиках в срок.

За это же наши кредитные организации могут оштрафовать банки из стран ОЭСР. Плата — 30% от операций с иностранными налогоплательщиками. По оценкам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, штрафы могут составить сотни миллионов рублей.

— Опасения банков оправданны, так как подготовка формы отчетности — весьма долгий процесс, — рассказал Андрей Люшин. — Необходимо вести переговоры и давить именно на то, что эта проблема не зависит от российских банков, которые готовы предоставить всю необходимую информацию об иностранных налогоплательщиках.

По словам партнера АКГ «Деловой профиль» Армена Даниеляна, много вопросов у банкиров вызовет не только формирование и отправка формы, но и практические нюансы ее заполнения.

— Банкам по сути не на что ориентироваться, а им нужно подготовить к обмену и свою IT-структуру, которая также будет интегрирована с ФНС, — указала глава правового департамента HEADS Consulting Диана Маклозян.

В Сбербанке «Известия» заверили, что у кредитной организации есть необходимые ресурсы для того, чтобы своевременно выполнить требования евро-FATCA. В остальных банках не ответили на вопросы «Известий».

В ФНС убеждены, что банкам не стоит беспокоиться.

— Все необходимые процедуры будут реализованы в комфортные для бизнеса сроки и без малейшего риска подвергнуться штрафным санкциям, — указали в пресс-службе ФНС, не уточнив сроки подготовки форм отчетности.

Она появится не ранее февраля этого года, предположил Александр Наумов. Но даже за три месяца российские банки не смогут обработать все данные об иностранных счетах и настроить свои процедуры для обмена с коллегами из Европы.