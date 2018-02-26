Трамп высказывается за казнь для наркоторговцев

Американский президент Дональд Трамп негласно поддерживает идею смертной казни для наркодельцов. Политик высказывается об этом в ходе обсуждений с помощниками мер по борьбе с наркоманией в США.

ТАСС со ссылкой на информационный портал «Аксиос» сообщает, что Трамп не верит в исправление наркоторговцев в тюрьме. Хозяин Белого дома проводит сравнение наркодилеров с серийными убийцами, заслуживающими только смертной казни.

В качестве решения проблемы наркомании президент США, как правило, приводит в пример Сингапур. Он говорит, что на его вопрос премьеру Сингапура, есть ли в стране проблема наркомании, тот ему отвечает, что наркомании нет, но есть смертная казнь. Также Трамп упоминает Китай и Филиппины, где для наркодельцов законодательство предусматривает смертную казнь.

Трамп, как уточнили порталу в администрации Белого дома, говоря о смертной казни, имеет в виду крупных наркодельцов, распространяющих дозы наркотических веществ в огромном количестве.

В 2016 году почти 20 тыс. американцев скончались в результате употребления синтетических опиоидов.

В январе Трамп подписал закон о противодействии незаконному ввозу опиоидов в США, а минувшей осенью президент США ввел режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения страны из-за распространения опиатов.