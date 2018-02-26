Рейтинг Трампа вновь упал до минимума

Около трети граждан США (35%) одобряют работу республиканца Дональда Трампа в должности президента страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CNN.

Таким образом, популярность американского лидера снова снизилась до декабрьской отметки, которая стала самой низкой за всё время его президентства. В январе рейтинг главы государства неожиданно поднялся до 40%. Тогда аналитики это связали с позитивными оценками обращения президента к конгрессу США.

Нынешнее падение рейтинга эксперты объясняют трагедией в школе в американском штате Флорида, где из-за стрельбы погибло 17 человек. Опрос показал, что более половины американцев (54%) не разделяют инициативы Трампа в области контроля над оборотом оружия, однако 70% респондентов считают необходимым законодательно ограничить оборот огнестрельного оружия.

Ранее портал iz.ru писал, что Дональд Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге президентов США, составленном специалистами Хьюстонского университета и Университета Бойсе (Айдахо) по результатам опроса ученых-политологов.