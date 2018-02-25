Трамп обвинил в фальсификации составителя записки демократов по «делу РФ»

Президент США Дональд Трамп обвинил в фальсификации составителя служебной записки о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года старшего демократа в спецкомитете по разведке палаты представителей конгресса Адама Шиффа. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

«То, что они сделали, было действительно фальсификацией, и кто-то должен разобраться в этом», — цитирует Трампа ТАСС.

24 февраля законодатели-демократы из спецкомитета обнародовали отредактированную версию своей служебной записки, которая была подготовлена в противовес записке республиканцев, обвинивших сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе разбирательства по поводу предполагаемого сговора избирательного штаба Трампа с Россией.

10 февраля Трамп заблокировал публикацию данной служебной записки.

В письме членам профильного комитета по разведке палаты представителей конгресса США юрисконсульт президента Дон Макгэн отметил, что обнародование документа угрожает национальной безопасности страны и «будет не в интересах правоохранительных органов».

Российская сторона неоднократно отрицала обвинения в попытках вмешаться в ход избирательной кампании в США, а также в наличии связей между Трампом и Россией.