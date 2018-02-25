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Трамп призвал народ США сплотиться несмотря на противоречия

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Президент США Дональд Трамп считает, что наступил момент, когда американцы должны сплотиться, несмотря на многие имеющиеся у них противоречия. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

По версии Трампа, политический раскол страны возник «не в последний год», то есть не пока он находился у власти. Американский лидер пояснил, что напряженность появилась еще во времена президентства Барака Обамы.

«Мы, как страна, должны объединиться, нам необходимо это сделать. Мы не должны бороться друг против друга, мы должны быть на одной стороне», — приводит его слова ТАСС.

При этом Трамп, неоднократно критиковавший разведслужбы США, упомянул их и в этот раз.

«Нам нужна разведка, которая сплачивает нашу страну... А многие люди раздирают нашу страну на части», — заключил он.

 

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