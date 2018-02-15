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Спецслужбы США увидели в китайских смартфонах потенциальных шпионов

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Shan Yuqi
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Спецслужбы США не рекомендовали гражданам страны пользоваться смартфонами производства китайских компаний Huawei и ZTE. По их мнению, гаджеты могут скрыто использоваться для ведения слежки за владельцем и для проникновения иностранных разведок в коммуникационную сеть США.

Подключать к коммуникационной инфраструктуре страны «подотчетных иностранным правительствам» производителей средств связи рискованно, заявил директор ФБР США Кристофер Рей на слушаниях в спецкомитете по разведке сената США.

«Это создает предпосылки для злонамеренного изменения или кражи информации. Это также создает возможности для скрытого шпионажа», — приводит его слова CNN.

Мнение коллеги поддержали глава ЦРУ Майкл Помпео и директор национальной разведки США Дэниел Коутс, также участвовавшие в слушаниях.

В 2012 году конгресс США признал Huawei и ZTE «близкими к государственным и военным организациям» Китая, в связи с чем запретил этим компаниям участие на территории США в сделках по слиянию и поглощению. Тогда же появились первые исследования об угрозе национальной безопасности со стороны китайских производителей.

В России Huawei продает смартфоны под собственной маркой, а ZTE производит значительное количество брендированных гаджетов для основной тройки операторов — МТС, «Билайн» и «Мегафон».

Как писал iz.ru, с начала года сотрудникам и гостям Белого дома запретили использовать личные мобильные телефоны. К такому же решению склоняются в Пентагоне

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