Загруженность самолетов Emirates упала на 15% из-за запрета на гаджеты

Загруженность самолетов авиакомпании Emirates снизилась на 15-18% из-за введенного США запрета на провоз гаджетов в салонах самолетов. Об этом заявил президент компании Тим Кларк, сообщает Arabian Business.

По его словам, Emirates могла потерять и до 50% загруженности, если бы не оперативная реакция всех заинтересованных сторон: авиакомпании, аэропортов, полиции и других структур, ответственных за обеспечение безопасности.

«Вместе мы нашли решение, позволяющее путешественникам использовать свои персональные электронные устройства вплоть до посадки», — заключил он.

В марте США ввели запрет на провоз в салоне самолета гаджетов размером больше мобильного телефона, который коснулся авиакомпаний ряда арабских стран, в том числе ОАЭ. Запрет был снят в июле в связи с выполнением аэропортами новых инструкций по безопасности, введенными США.

Как сообщали СМИ, запрет, возможно, был связан с опасностью деятельности запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. По данным американской разведки, террористы намеревались взрывать самолеты с помощью ноутбуков, маскируя бомбы под аккумуляторные батареи.