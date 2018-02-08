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Больше 50% россиян делятся с близкими паролями к цифровым устройствам

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Фото: ТАSS/Lehtikuva/Trond H. Trosdahl
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Больше половины россиян делятся с близкими паролями от своих гаджетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского».

Согласно результатам исследования, 54% граждан России охотно делятся со своими партнерами паролями и кодами доступа к своим цифровым устройствам. Вместе с тем 79% опрошенных заявили, что в паре у людей должно быть право на личное пространство, включая общение в онлайн. 39% респондентов заявили, что ссорились со своими вторыми половинками, когда те просматривали их личную информацию без спроса.

В целом результаты исследования свидетельствуют об усугублении проблемы конфиденциальности, если отношения в паре не являются счастливыми. В частности, 80% опрошенных, заявивших, что они не счастливы в отношениях, скрывают отправленные сообщения, просмотренные веб-сайты, сумму потраченных денег и личные файлы. В стабильных отношениях этот показатель составил 62%, пишет RT.

Ранее портал iz.ru сообщал, что РФ вошла в топ-5 стран по доле людей, не зависимых от гаджетов.

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