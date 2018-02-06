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Две трети россиян сталкивались с оскорблениями в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россияне по сравнению с жителями других стран гораздо чаще сталкиваются с «плохим обращением» в интернете. Такие данные приводятся в ежегодном опросе Microsoft о культуре общения в сети, сообщает «РИА Новости».

Так, около двух третей российских юзеров (75%) хотя бы раз в испытывали негативный опыт в сети. Тем не менее в 2017 году наши соотечественники сталкивались с оскорблениями реже (35%), чем в прошлом году (47%). 

Чаще всего с агрессией сталкиваются подростки (77%). Они опережают все остальные возрастные группы по среднему количеству рисков: в 18–34 лет этот показатель составляет 75%, а для 35–49 лет — 70%. Эксперты объясняют это низким уровнем онлайн-культуры самих несовершеннолетних, которые реже остальных уважительно относятся к другим пользователям. 

Как отметили опрошенные из РФ, негативный опыт в виртуальной среде несет вполне реальные последствия, среди которых наиболее распространены уменьшение доверия к людям — как при онлайн-общении (54%), так и при офлайн-общении (34), а также увеличение стресса (34% и 24%).

По итогам исследования составлен рейтинг стран по уровню цифровой культуры — Digital Civility Index (DCI). Россия заняла в нем 19-е место среди 23 стран (после Венгрии). Самыми вежливыми интернет-пользователями оказались японцы, замыкают список Аргентина, Колумбия и ЮАР.

Ранее портал iz.ru вспомнил выбрал lifestyle-тенденции, тренды из соцсетей и масштабные флешмобы, которые также оказали огромное влияние на людей в 2017 году.

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