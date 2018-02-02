Пользователи Рунета назвали лучший смартфон 2017 года

Подведены итоги восьмой ежегодной премии «Лучший гаджет по версии Рунета». Смартфоном года в номинации «оптимальный баланс» стал китайский флагман Huawei Honor 9.

«Флагман года» стал Samsung Galaxy S8+, а победу в номинации «Компактный флагман» пользователи Рунета присудили Sony Xperia XZ1 Compact.

Лучшими по соотношению «цена/качество» признаны смартфоны Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy A5, Asus ZenFone 4 и LG G6.

В голосовании приняли участие почти 130 тыс. пользователей Рунета. Итоги премии подвел портал Hi-tech Mail.ru.