АКИТ предложила план по контролю за оборотом и ввозом смартфонов в РФ

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала концепцию регулирования оборота и ввоза в Россию мобильных устройств.

Продавцы предлагают ввести систему регулирования при помощи международных серийных номеров — IMEI-кодов. Для этого предлагается создать список, который разделят на три сегмента.

В белый попадут устройства, ввоз которых в Россию разрешен. В черный — внесут коды незаконно попавших в страну смартфонов. Средства связи, которые нуждаются в подтверждении законности приобретения, попадут в серый список.

Кроме того, ассоциация разработала регламент для уплаты пошлин на гаджеты, которые ввозятся в РФ.

Так, без дополнительной платы можно будет ввозить только одно устройство. За второй смартфон предлагается взимать $20, а за последующие — по $30.

Документ АКИТ, который предполагает создание национального реестра таких кодов мобильных устройств, направлен председателю временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества и министру «Открытого правительства», сообщает «Федеральное агентство новостей».

IMEI-код есть у мобильных телефонов, планшетов, роутеров и охранных сигнализаций, которые имеют сим-карты.