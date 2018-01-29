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Почти 60% россиян поддерживают независимый интернет внутри БРИКС

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Фото: Global Look Press/Christian Ohde
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Предложение Совета Безопасности РФ о независимом интернете внутри стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) поддержали почти 60% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Предложение России о создании независимого интернета в рамках границ стран-членов БРИКС нашло поддержку 58% наших сограждан (против высказались 29%)», — приводит «РИА Новости» данные исследования центра.

По мнению 49% респондентов, создание странами БРИКС отдельного интернета повысит уровень безопасности данных россиян. Такое же число опрошенных считают, что это будет лучшей защитой от предотвращения возможных атак международных хакеров.

При этом 41% россиян опасается, что в случае реализации данной инициативы возможно ограничение доступа к ресурсам глобального интернета.

Также в исследовании отмечается переоценка ценности интернета как мирового информационного пространства. Так, в 2000 году 64% граждан полагали, что его развитие полезно для общества, а в текущем году такого мнения стали придерживаться лишь 46%, передает BFM.RU.

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