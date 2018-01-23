США создали группу по обеспечению кубинцам доступа к интернету в обход ограничений

Власти США сформировали рабочую группу по обеспечению населению Кубы доступа к сети интернет в обход ограничений властей.

Информацию об этом распространила пресс-служба Госдепартамента США во вторник, 23 января.

«Рабочая группа изучит технические сложности и благоприятные возможности для расширения доступа к интернету и независимым средствам массовой информации на Кубе», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме правительственных чиновников в группу войдут и независимые эксперты.

В октябре портал iz.ru рассказал, что с 1962 года торгово-экономическое и финансовое эмбарго со стороны США причинило ущерб экономике Кубы в размере $130,2 млрд.

По данным Национального института экономических исследований республики, данная сумма может оцениваться в $822,3 млрд, если учитывать обесценивание доллара по отношению к золоту.