Кубинский МИД назвал высказывания Трампа «расистскими»

Кубинский МИД раскритиковал президента США Дональда Трампа за его резкие высказывания о мигрантах, которые политик якобы произнес на встрече с конгрессменами.

«МИД Кубы решительно осуждает расистские, оскорбительные и грубые высказывания президента США в отношении Гаити, Сальвадора, государств Африки и других континентов», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

«МИД Кубы выражает глубокую солидарность со всеми оскорбленными странами», — указано в документе.

Американские СМИ сообщили, что когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп в ответ спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал государства «грязными дырами». В конгрессе США осудили высказывания Трампа о мигрантах и пообещали поставить вопрос об импичменте Трампа на голосование.

Американский лидер впоследствии заявил, что его высказывания не были такими резкими, как сообщается.