Количество оборудования LTE в РФ выросло на треть

Группировка радиоэлектронных средств стандарта LTE операторов «большой четверки» в 2017 году выросла на 32%. Теперь количество РЭС составляет около 160 тыс. устройств. Это позволит повысить качество и расширить спектр предоставления услуг пользователям мобильной связи.

Больше всего устройств стандарта LTE в течение 2017 года ввела компания «Мегафон». Она подключила 21 868 РЭС и по сравнению с 2016 годом показала рост на 49,6%. Далее следуют ПАО «МТС» — 11 159 РЭС (на 32,8%), ПАО «Вымпелком» — 7268 (на 38,1%).

ООО «Т2 Мобайл» ввело в действие 11 326 РЭС стандарта LTE, но показало при этом лучшие темпы роста, увеличив количество устройств на 103,3% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ввод сети 5G в России откладывается.