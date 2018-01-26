Ввод 5G откладывается

Полосы радиочастот для повсеместного использования сетей пятого поколения мобильной связи (5G) в России могут быть утверждены в 2019 году. Об этом заявил председатель правительства Дмитрия Медведев на совещании, посвященном расширению доступа к телекоммуникациям. В прошлом году Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не смогла выделить «Ростелекому», МТС и «Вымпелкому» частоты для тестирования 5G. Против предлагаемых вариантов выступили Минобороны, «Роскосмос» и ФСО. В результате протестировать новую технологию в нынешнем году сможет только «Мегафон» — оператор планирует сделать это на предстоящем чемпионате мира по футболу в России.

По прогнозам специалистов, сети пятого поколения позволят обмениваться информацией на скоростях свыше 10 Гбит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в работающих сегодня сетях 4G. Полнометражный фильм в HD-качестве можно будет скачать за несколько секунд.

— Тема сложная и дорогостоящая в целом, но действительно важная — создание инфраструктуры для сетей мобильной связи пятого поколения. Ожидается, что полосы радиочастот и международные стандарты будут утверждены в 2019 году. Но в целом более или менее понятно, как всё будет развиваться, уже сейчас. В России некоторые компании также пытаются тестировать эту технологию. К 2020 году картина будет уже ясной. Значит, нужно задуматься заранее о частотном диапазоне, который предстоит выделить для запуска сетей пятого поколения, — заявил на совещании Дмитрий Медведев.

Ранее предполагалось, что ведущие операторы связи проведут испытания 5G-систем в России уже в нынешнем году. Планировалось выделить для пятого поколения частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц и 24,5–26,5 ГГц. Однако сделать этого не удалось из-за полученных ГКРЧ заключений Минобороны, ФСО и госкорпорации «Роскосмос». Так, в космической корпорации заявили, что диапазон 24,25–29,5 ГГц используется для управления работой пилотируемых аппаратов. Диапазон же 3,4–3,8 ГГц, по мнению ФСО, использовать для сетей связи 5G бесперспективно. Совещание ГКРЧ по этому вопросу прошло в конце прошлого года.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, который является председателем ГРЧК, на декабрьском заседании отметил, что государство уже сталкивалось с аналогичной ситуацией при выделении частот для 3G и 4G. По словам министра, развитие сетей этих поколений дает повод для «осторожного оптимизма» по поводу 5G.

Кроме того, на совещании 26 января председатель правительства поставил задачу развития современных коммуникаций в удаленных и приграничных районах России. Также необходимо до конца года подключить к широкополосному интернету государственные и муниципальные организации по всей стране.

— За последние три года обеспечено современной связью более чем пять тысяч малых населенных пунктов, что, безусловно, очень важно, — отметил Дмитрий Медведев. — Работа эта должна быть продолжена, особенно в труднодоступных и приграничных районах.

По оценкам Роскомнадзора, доступ к услугам широкополосного интернета в России к концу 2018 года будет иметь до 90% населения страны. Сейчас этот показатель составляет около 76%. На эти цели в бюджете нынешнего года предусмотрено 12,5 млрд рублей. Проект развития широкополосного интернета предполагает, что все населенные пункты, в которых проживают от 250 человек, будут обеспечены доступом в Сеть.