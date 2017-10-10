Власти Москвы построят районы реновации с учетом операторов 5G

Власти Москвы планируют строительство новых микрорайонов в рамках программы реновации с учетом необходимости интеграции в них инфраструктуры нового поколения связи 5G.

«В рамках проекта реновации город планирует сразу готовить инфраструктуру, необходимую для развития сетей следующих поколений, в том числе и 5G», — заявили в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы, слова которой приводит ТАСС.

В ведомстве отметили, что появление нового стандарта связи на сегодняшний день зависит от вопросов появления законодательного регламента, однако когда это произойдет — пока непонятно.

«Появление сетей 5G в городе будет в значительной степени зависеть от того, когда утвердят этот стандарт и когда производители наладят выпуск операторского и пользовательского оборудования», — добавили в ДИТ.

Ранее, сообщал портал iz.ru, глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявлял о том, что массовое внедрение в России технологии связи пятого поколения 5G скорее всего начнется через 5–7 лет с Москвы и Санкт-Петербурга.