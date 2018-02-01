Названа ориентировочная дата релиза складного смартфона Samsung X

В компании Samsung анонсировали появление складного смартфона Galaxy X. Новинка появится в магазинах уже в конце 2018 года. Об этом сообщил сайт Zdnet, ссылаясь на отчет за IV финансовый квартал 2017 года.

Отмечается, что ранее корпорация уже провела закрытую презентацию нового гаджета со складывающимся OLED-дисплеем в рамках выставки CES 2018. Как сообщает телеканал «360», существует несколько концепций с различными механизмами складного дисплея, однако известно, что кран Galaxy X будет сгибаться в обоих направлениях.

Помимо этого, Samsung делает ставку на выпуск Galaxy S9. Изображения передней части гаджетов Galaxy S9 и S9+ опубликовал портал Venture Beat. Стоимость Samsung Galaxy S9 составит порядка $890–935, что чуть выше стоимости его предшественника — Galaxy S8.