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Названа ориентировочная дата релиза складного смартфона Samsung X

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Фото: youtube.com
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В компании Samsung анонсировали появление складного смартфона Galaxy X. Новинка появится в магазинах уже в конце 2018 года. Об этом сообщил сайт Zdnet, ссылаясь на отчет за IV финансовый квартал 2017 года.

Отмечается, что ранее корпорация уже провела закрытую презентацию нового гаджета со складывающимся OLED-дисплеем в рамках выставки CES 2018.  Как сообщает телеканал «360», существует несколько концепций с различными механизмами складного дисплея, однако известно, что кран Galaxy X будет сгибаться в обоих направлениях.

Помимо этого, Samsung делает ставку на выпуск Galaxy S9. Изображения передней части гаджетов Galaxy S9 и S9+ опубликовал портал Venture Beat. Стоимость Samsung Galaxy S9 составит порядка $890–935, что чуть выше стоимости его предшественника — Galaxy S8.

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