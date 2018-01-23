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Samsung вслед за Apple обвинили в намеренном замедлении работы смартфонов

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Антимонопольная служба Италии начала расследование в отношении южнокорейской компании Samsung после обвинений в намеренном замедлении работы старых смартфонов с целью стимулирования спроса на новые модели. Об этом пишет Independent.

В подобном нарушении антимонопольного законодательства подозревают также американскую корпорацию Apple. Как пояснили в службе, обе компании сформировали общую коммерческую политику, которая ограничивает сроки использования продуктов за счет недостатка определенных компонентов и побуждает потребителей покупать новые устройства. Если надзорному органу удастся доказать вину производителей смартфонов, им грозят многомиллионные штрафы.

По данным ведомства, обе компании выпускали для устройств обновление программного обеспечения, которое замедляло их работу. Однако разработчики не уведомляли пользователей о том, что установка обновления может сказаться на производительности устройства.

Вместе с тем представители компании Samsung опровергли выдвинутые обвинения и выразили готовность сотрудничать со следствием.

В декабре 2017 года компания Apple признала, что намеренно замедляла работу устройств прошлых поколений, чтобы продлить работу аккумулятора.

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