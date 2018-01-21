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Apple может снять iPhone X с производства из-за низкого спроса

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Американская компания Apple может снять с производства смартфон iPhone X из-за низкого спроса на китайском рынке. Об этом сообщает портал BGR.

По словам инсайдера Мин-Чи Куо из аналитического агентства KGI Securities, Apple впервые может нарушить свою традицию и отказаться от производства iPhone X после презентации нового смартфона. За первые три месяца в 2018 году на рынок может поступить лишь 18 млн смартфонов вместо заявленных 30. Эксперты полагают, что iPhone X не сможет повторить успех предшествующих смартфонов.

В частности, ценителям Apple в Китае не нравится вырез в верхней области OLED-дисплея — его площадь заметно уменьшилась из-за фронтальной камеры и датчика Face ID. Помимо прочего, пользователи считают смартфон слишком хрупким.

Поклонники бренда предполагают, что новая версия гаджета может стать первой в истории корпорации, которую снимут с производства сразу после выпуска модификаций смартфонов, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что программист Джонатан Левин разработал программу LiberiOS для взлома iPhone X и доступа к его файловой системе.

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