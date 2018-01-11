Флагманский iPhone X вырывает волосы на лицах своих владельцев

Пользователи iPhone X по всему миру жалуются на то, что аппарат выдирает волосы на лице.

Информация об этом появилась на англоязычных форумах в январе.

Проблема устройства в том, что волоски бороды и даже прически застревают в маленьких щелях между рамкой и дисплеем.

«Это больно. На мой взгляд, это ошибка дизайнеров! Чтобы избавиться от проблемы, мне пришлось купить чехол на телефон», — цитируют «Дни.ру» пользователей.

Отмечается, что единственный способ борьбы с дизайнерской ошибкой — покупка специального чехла на устройство.

24 декабря пользователи iPhone X заявили о сложностях с использованием функции семейных покупок из-за особенностей используемой в смартфонах системы идентификации лица Face ID. Чтобы одобрить покупки, совершаемые членами семьи на их устройствах, пользователям iPhone X приходится вводить свой Apple ID.

Функция родительского подтверждения покупок в предыдущих версиях iPhone не требовала ввода Apple ID, достаточно было идентификации через систему распознавания отпечатков пальцев Touch ID.