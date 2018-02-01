В России всплеск жалоб на суицидальный контент в Сети

Пользователи Рунета стали в разы чаще жаловаться на суицидальные материалы в Сети. В 2017 году в Роспотребнадзор на проверку поступило 22,8 тыс. ссылок, тогда как в 2016-м — только 4,8 тыс. В большинстве случаев контент признавали запрещенным к распространению и блокировали. По словам экспертов, всплеск жалоб связан с активностью «групп смерти» в Сети и борьбой с ними.

В России зафиксировали рекордное количество суицидального контента. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора, в 2017-м надзорный орган проверил на наличие запрещенной информации почти в пять раз больше интернет-ссылок, чем в 2016-м. В 95% случаев материалы были признаны незаконными и не подлежащими распространению, так как содержали описания способов совершения самоубийства или призывы к суициду.

Всего в прошлом году Роспотребнадзор проверил более 22,8 тыс. ссылок, в 2016-м — 4,8 тыс., в 2015-м и 2014-м еще меньше — по 2,3 тыс., в 2013-м — 2,7 тыс.

Жалобы на онлайн-ресурсы, пропагандирующие суицид, принимает Роскомнадзор через свой сайт. Обращения идут как от обычных граждан, так и от юрлиц, индивидуальных предпринимателей, госорганов. Ссылки с возможными призывами к самоубийству направляются на экспертизу в Роспотребнадзор.

— Принятые Роспотребнадзором на основании экспертиз решения поступают в Роскомнадзор для включения указанных в них сайтов в Единый реестр запрещенной информации, — рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.

Всего в 2017 году в службу поступило 36,8 тыс. подобных обращений. 14 тыс. из них Роскомнадзор отклонил «в связи с однозначным отсутствием запрещенного контента». Остальные были направлены на экспертизу.

Президент Ассоциации пользователей социальных сетей Алексей Кох рассказал, что в основном на распространение запрещенного контента жалуются отдельные активисты или общественные организации.

Руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов отметил, что рост жалоб на суицидальную информацию в Сети в 2017-м связан с всплеском активности «групп смерти» — страниц в соцсетях, связанных с так называемым суицидальным сообществом «Синий кит».

— Наша статистика показывает, что 2017 год стал рекордным по числу случаев распространения в соцсетях призывов к суициду среди детей. Дети и подростки вступали в различные группы с суицидальным контентом, затем они должны были выполнить ряд заданий от куратора сообщества. На последнем этапе такой игры администратор паблика предлагал школьникам совершить самоубийство, — рассказал эксперт.

К борьбе с «синими китами» подключились чиновники и правоохранительные органы. К середине лета было заблокировано 16 тыс. «групп смерти». С июня 2017-го за склонение к самоубийству введена уголовная ответственность, к которой стали привлекать администраторов «групп смерти». К концу года число подписчиков подобных сообществ сократилось в 10 раз. Однако в этом году эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида в соцсетях. Подростков вновь призывают поучаствовать в смертельной игре. Теперь она называется не «Синий кит», а «Новый путь».

Кроме того, как писали «Известия», в соцсетях зарождается культура «колумбайнеров». Подростки интересуются массовым убийством в американской школе «Колумбайн», совершенным в 1999 году. Название этого учебного заведения, а также имя одного из нападавших в последние дни упоминают во «ВКонтакте» в пять раз чаще обычного.