Россия заняла пятое место среди стран, жители которых наименее зависимы от использования технологий — мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров и т.д. Об этом говорят данные онлайн-опроса исследовательской компании GfK, проведенного в 17 странах.

Согласно опросу, в Германии самая большая доля (35%) людей, несогласных с тем, что им сложно было бы отложить на время свои гаджеты. На втором месте — Нидерланды (30%), затем идут Бельгия (28%), Канада и Россия (по 27%).

При этом самыми зависимыми от технологий оказались жители Китая (5%), Южной Кореи (12%) и Японии (15%).

В онлайн-опросе GfK приняли участие 22 тыс. респондентов в возрасте от 15 лет (в России — от 16 лет) из 17 стран. Им предлагалось ответить, насколько они согласны или не согласны с утверждением: «Мне трудно делать перерыв в использовании технологических устройств (мобильного устройства, компьютера, ТВ и т.д.), даже если я знаю, что должен сделать это».