Трамп назвал год его администрации у власти самым успешным в истории США

Президент США Дональд Трамп назвал первый год пребывания своей администрации у власти самым удачным за всю историю США. Об этом американский лидер заявил в ходе конференции представителей консервативных политических сил, трансляцию которой ведет телеканал Fox News.

«Это был, вероятно, самый успешный первый год новой администрации у власти за всю историю США», - отметил Трамп.

Конференция проходила в городе Оксон Хилл (штат Мэриленд). Глава государства обратил внимание присутствующих на реформу системы налогообложения и отмену ряда правил, касающихся добычи энергоносителей на территории США. Крупнейшая за 30 лет налоговая реформа была подписана в декабре 2017 года.

«Мы положили конец войне против американской энергетики и мы положили конец войне против угля как великолепного чистого топлива», - добавил он.

Также во время выступления Трамп назвал Парижское соглашение по климату «совершенно провальным и ведущим к сокращению числа рабочих мест». Напомним, президент США объявил о выходе страны из соглашения в июне 2017 года.

В ходе конференции Трамп заверил о намерении защищать право американцев на владение оружием, заявление аудитория встретила одобрительными возгласами.