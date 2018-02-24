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США начали отгораживаться от Мексики

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США начали отгораживаться от Мексики. В Калифорнии стартовал проект по замене 3.2 км старого приграничного забора. Его соорудили ещё в 1990-е из металлических отходов. На месте конструкции появится прочное заграждение высотой в 9 м.

Это — первый контракт, воплощающий в жизнь предвыборное обещание Дональда Трампа. Нынешний президент США хочет закрыть все ходы для нелегальных мигрантов из Мексики. На эти цели администрация должна изыскать $ 18 млрд. Ранее в Сан-Диего построили восемь прототипов будущей стены. Участок заграждения в Калифорнии планируют возвести за 300 дней. 

 

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