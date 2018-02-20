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Трамп занял последнее место в историческом рейтинге президентов США

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Фото: Global Look Press/CNP/Kevin Dietsch
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Американский лидер Дональд Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге президентов США. Рейтинг составляют по итогам опроса ученых-политологов.

В ходе составления рейтинга на вопросы его автору ответили 170 действующих экспертов, являющихся членами президентской секции Американской ассоциации политических наук. Они ранжировали всех глав государства по шкале от 0 до 100, сообщает «РИА Новости».

Возглавил список Авраам Линкольн со средним рейтингом в 95,03 балла из 100, за ним следует первый президент США Джордж Вашингтон с 92,59 балла из 100. Барак Обама со средним рейтингом в 71 балл находится на восьмом месте рейтинга.

Трамп оказался на последнем месте со средними 12,34 балла из 100 возможных.

Ранее в феврале портал iz.ru сообщил, что деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют 40% американцев. 3 февраля Трамп заявил, что СМИ отказываются сообщать о росте уровня одобрения его работы.

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