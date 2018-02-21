Директор нацразведки США рассказал о сотрудничестве со спецслужбами РФ

США сотрудничают с российскими спецслужбами для обеспечения безопасности американцев, говорится в письме директора национальной разведки США Дэниела Коутса. Послание адресовано лидеру демократов в сенате конгресса США Чарльзу Шумеру.

В письме Коутс подтверждает, что Россия для США «остается противником во многих областях».

ТАСС передает, что письмо написано после критики Шумера недавних встреч глав разведслужб США и РФ. Сенатор-демократ, в частности, выразил обеспокоенность визитом в США главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина.

В письме Коутс отметил, что спецслужбы США держат «связь с российской разведкой в сфере борьбы с терроризмом с целью обеспечить безопасность американских граждан по всему миру».

В конце января, сообщалось ранее, главы российских спецслужб посетили Вашингтон. В рамках поездки начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Коробов, директор ФСБ Александр Бортников и Нарышкин встретились с главой ЦРУ Майком Помпео.