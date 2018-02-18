Глава разведки США удивился отрицанию РФ вмешательства в выборы

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс удивился отрицанию Москвой «фактов российского вмешательства в выборы» президента США в 2016 году.

«Я удивлен тому, что россияне приезжают сюда каждый год, чтобы, по сути, отрицать установленные факты», — заявил он в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

У американской разведки «нет оснований сомневаться» в попытках вмешательства со стороны России, подчеркнул Коутс.

Он напомнил, что сведения о «российском участии» появились еще год назад, до его назначения на пост. «Всё, что произошло с тех пор, а речь идет о сборе информации и разведданных, подтвердило правильность этой оценки», — цитирует заявление разведчика «Интерфакс».

В частности, Коутс считает абсолютно доказанными и «подтвержденными фактами» обвинения 13 граждан России в рамках этого расследования.

Как писал iz.ru, Москва неоднократно заявляла о вымышленности обвинений.