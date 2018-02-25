Прямой эфир

Беседа с Трампом расстроила планы президента Мексики по визиту в США

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Antonio Nava
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телефонная беседа с президентом США Дональдом Трампом расстроила планы президента Мексики Энрике Пеньи Ньето по запланированному визиту в США

Поездка перенесена на неизвестный срок, разговор лидеров двух стран вышел неоднозначным, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую прессу.

Телефонный разговор Трампа и Пеньи Ньето длился 50 минут, политики обсуждали строительство стены, начатое США на границе с Мексикой. Ни один из президентов не уступил другому, в итоге Трамп «потерял терпение», рассказал СМИ источник.

Президент Мексики должен был посетить США в феврале или марте.

Ранее Трамп отказался поддержать иммиграционную реформу без строительства стены на границе с Мексикой. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп сравнил иммигрантов с пригретой на груди змеей
Трамп заявил о своем жестком отношении к России в сравнении с Обамой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017