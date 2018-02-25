Беседа с Трампом расстроила планы президента Мексики по визиту в США

Телефонная беседа с президентом США Дональдом Трампом расстроила планы президента Мексики Энрике Пеньи Ньето по запланированному визиту в США

Поездка перенесена на неизвестный срок, разговор лидеров двух стран вышел неоднозначным, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую прессу.

Телефонный разговор Трампа и Пеньи Ньето длился 50 минут, политики обсуждали строительство стены, начатое США на границе с Мексикой. Ни один из президентов не уступил другому, в итоге Трамп «потерял терпение», рассказал СМИ источник.

Президент Мексики должен был посетить США в феврале или марте.

Ранее Трамп отказался поддержать иммиграционную реформу без строительства стены на границе с Мексикой.