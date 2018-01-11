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Трамп подписал закон по борьбе с контрабандой опиоидов

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о противодействии незаконному ввозу опиоидов в США. Об этом он сообщил в ходе церемонии в Белом доме.

«Мы предпринимаем важный шаг с целью остановить поток смертельных наркотиков, захлестнувший страну. В соответствии с этим законом министерство внутренней безопасности будет обязано выделить достаточно средств и ресурсов для перехвата такого опиоида, как фентанил, который превратился в настоящий бич общества», — приводит его слова ТАСС.

Трамп напомнил, что в 2016 году от фентанила умерли почти 20 тыс. американцев. По его словам, наркотики проникают в США из Мексики, Китая и других стран, в частности, при помощи почты.

Законом предусмотрено выделение погранслужбе США дополнительно $9 млн на приборы для выявления опиоидов на КПП, лабораторного оборудования и найма большего числа сотрудников.

В начале 2018 года в Калифорнии легализовали марихуану в терапевтических целях. Власти штата разрешили выращивать дома до шести растений конопли и хранить до 30 г наркотика.     

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