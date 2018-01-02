Марихуану легализовали в Калифорнии в терапевтических целях

В Калифорнии легализовали марихуану в терапевтических целях. Власти штата разрешили выращивать дома до 6 растений конопли.

По новому закону совершеннолетний житель может хранить почти 30 граммов. Скептики уверены - это приведет к росту ДТП и пропаганде наркотика. Но бизнесмены надеются, что марихуана поступит в свободную продажу.

Ожидается, что тогда ежегодный доход штата от оборота будет около $6 млрд. Эксперты отмечают, многие продавцы останутся «в тени» из-за бюрократии.

В 2016 году калифорнийцы проголосовали за отмену ограничений по каннабису. В США марихуанна по-прежнему считается наркотическим средством и запрещена.