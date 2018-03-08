Трамп гордится своими экономическими мерами для женщин

Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится экономическими мерами, принятыми его администрацией для женщин. Об этом он заявил в четверг, 8 марта.

«Сегодня Международный женский день. Мы гордимся всеми теми мерами, которые мы приняли в экономике, чтобы расширить возможности для женщин», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Он добавил, что при нем безработица среди женщин достигла 18-летнего минимума.

При этом высказывания Трампа в адрес женщин чуть не стали причиной его поражения на выборах — лишь 42% женщин проголосовали за него.

4 марта Трамп назвал «потрясающей» инициативу китайских властей о снятии ограничений на срок пребывания на посту главы государства и предложил сделать то же самое в США.