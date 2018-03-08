Прямой эфир

Трамп гордится своими экономическими мерами для женщин

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится экономическими мерами, принятыми его администрацией для женщин. Об этом он заявил в четверг, 8 марта.

«Сегодня Международный женский день. Мы гордимся всеми теми мерами, которые мы приняли в экономике, чтобы расширить возможности для женщин», — цитирует Трампа «РИА Новости».

Он добавил, что при нем безработица среди женщин достигла 18-летнего минимума.

При этом высказывания Трампа в адрес женщин чуть не стали причиной его поражения на выборах — лишь 42% женщин проголосовали за него.

4 марта Трамп назвал «потрясающей» инициативу китайских властей о снятии ограничений на срок пребывания на посту главы государства и предложил сделать то же самое в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп намерен проявить «большую гибкость» в вопросе пошлин
Трамп заявил о внимании всего мира к американской мечте

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017