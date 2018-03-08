В Афросоюзе решили забыть о словах Трампа про «странах– грязных дырах»

Инцидент с репликой президента США Дональда Трампа о «странах– грязных дырах» остался в прошлом. С таким заявлением выступил председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает агентство France Press, слова Трампа относились к слаборазвитым государствам, в том числе Гаити и африканским странам.

«Я получил адресованное мне письмо от президента Трампа и говорил о нем с африканскими лидерами. И думаю, что этот инцидент остался в прошлом», –– приводит ТАСС слова главы АС.

Также Махамат по итогам встречи с Тиллерсоном сообщил, что стороны обсудили развитие торговли, сферы безопасности и борьбы с терроризмом.

В январе Трамп в ходе обсуждения с конгрессменами программы соглашения о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки заявил, что не понимает «почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр (в оригинале shithole countries. — Ред.) приезжали?».

Слова президент США вызвали волну осуждения в мире.

Факи Махамат тогда заявил, что «глубоко шокирован» Трампом.