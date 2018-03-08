Лавров остро ответил на заявления Тиллерсона об отношениях Китая и Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал госсекретаря США Рекса Тиллерсона за высказывания об отношениях Китая с африканскими государствами.

«Я не знал, что Рекс Тиллерсон — специалист по китайско-африканским отношениям, но мне кажется некорректным, находясь в гостях, высказываться по поводу отношений своих хозяев с другими странами, да еще в таком негативном ключе. Если это правда, я не видел этих сообщений», — приводит «РИА Новости» заявление Лаврова на пресс-конференции по итогам визита в Зимбабве.

Накануне Рекс Тиллерсон в ходе визита в Африку раскритиковал сотрудничество Китая с некоторыми африканскими странами.

По словам госсекретаря, экономическая модель Пекина поощряет зависимость и не дает правительствам континента возможностей для демократического роста.

Тиллерсон в ходе поездки по Африке 6–13 марта посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.

Ранее 8 марта Сергей Лавров ответил на заявление госсекретаря США о том, что не обсуждалась возможность его встречи с главой российского МИДа в Эфиопии.

«Я не хотел бы на эту тему высказываться, но сегодня узнал, что Госдепартамент заявил, что никакого обсуждения возможности нашей встречи не было. Поскольку они сочли это уместным, скажу, что это неправда», — отметил Лавров.