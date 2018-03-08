Прямой эфир

Лавров анонсировал создание специальной экономической зоны в Зимбабве

0
Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители России и Зимбабве подписали в четверг, 8 марта, меморандум о создании специальной экономической зоны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Документ стал одним из меморандумов, подписанных Россией с южноафриканским государством. Он предусматривает создание специальной экономической зоны в Зимбабве.

«Этот проект будет проработан специалистами, результаты этой проработки будут доложены руководству наших стран. Думаю, не займет много времени, соответствующее решение будет принято», — указал глава МИД РФ.

2 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что глава ведомства Сергей Лавров посетит Мозамбик, Анголу, Намибию, Зимбабве и Эфиопию.

В частности, в ходе визита в Эфиопию министр обсудит создание в этой стране научного ядерного центра на базе российского исследовательского реактора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров провел в Луанде встречу с президентом Анголы
Лавров отметил беспокойство Москвы ситуацией в Африканском Роге


 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017