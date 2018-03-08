Лавров анонсировал создание специальной экономической зоны в Зимбабве

Представители России и Зимбабве подписали в четверг, 8 марта, меморандум о создании специальной экономической зоны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Документ стал одним из меморандумов, подписанных Россией с южноафриканским государством. Он предусматривает создание специальной экономической зоны в Зимбабве.

«Этот проект будет проработан специалистами, результаты этой проработки будут доложены руководству наших стран. Думаю, не займет много времени, соответствующее решение будет принято», — указал глава МИД РФ.

2 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что глава ведомства Сергей Лавров посетит Мозамбик, Анголу, Намибию, Зимбабве и Эфиопию.

В частности, в ходе визита в Эфиопию министр обсудит создание в этой стране научного ядерного центра на базе российского исследовательского реактора.



