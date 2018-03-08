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Лавров указал на неоимперские амбиции США

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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США, вмешиваясь во внутренние дела других стран, преследуют неоимперские амбиции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

«Когда эта тема стала обсуждаться в американских СМИ, я услышал поразительное утверждение о том, что — да, мы, американцы, это делаем, но мы делаем это ради блага тех стран, о которых идет речь, потому что мы несем с собой, через свое вмешательство, свободу и демократию. Мы такую философию совершенно не разделяем. Я считаю подобные подходы абсолютно неоимперскими», — сказал министр.

Лавров также добавил, что российская сторона не собирается заниматься чем-либо подобным.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил о возможных провокациях и кибератаках на сайт ЦИК в день проведения выборов президента в России.

Он также рассказал о росте числа кибератак, осуществляемых на российские информационные системы с американской территории. Сенатор предупредил, что Вашингтон планирует представить нелегитимными выборы в России.

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