Лавров указал на неоимперские амбиции США
США, вмешиваясь во внутренние дела других стран, преследуют неоимперские амбиции. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «РИА Новости».
«Когда эта тема стала обсуждаться в американских СМИ, я услышал поразительное утверждение о том, что — да, мы, американцы, это делаем, но мы делаем это ради блага тех стран, о которых идет речь, потому что мы несем с собой, через свое вмешательство, свободу и демократию. Мы такую философию совершенно не разделяем. Я считаю подобные подходы абсолютно неоимперскими», — сказал министр.
Лавров также добавил, что российская сторона не собирается заниматься чем-либо подобным.
Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов заявил о возможных провокациях и кибератаках на сайт ЦИК в день проведения выборов президента в России.
Он также рассказал о росте числа кибератак, осуществляемых на российские информационные системы с американской территории. Сенатор предупредил, что Вашингтон планирует представить нелегитимными выборы в России.