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Патрушев обвинил Запад в превращении целых регионов в зону хаоса

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что страны Запада пытаются свои проблемы за счет безопасности других государств, что превращает целые регионы в зону хаоса и создает питательную среду для террористов. Об этом он заявил на пленарном заседании научного совета при Совбезе РФ во вторник, 6 марта.

«Вмешательство США и отдельных стран ЕС во внутренние дела суверенных государств… а также навязывание своих ценностей без учета национальных аспектов привели к превращению обширных территорий Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки в зоны хаоса, в питательную среду для терроризма», — цитирует Патрушева ТАСС.

31 января Патрушев заявил, что США в очередной раз попытались скрыть внутренние проблемы страны за внешними угрозами, опубликовав «кремлевский список» из 114 крупных российских чиновников и руководителей госкомпаний, которые могут попасть под санкции.

Патрушев добавил, что у Белого дома была конкретная задача — отвлечь внимание американцев от накопившихся проблем в социальной и экономической сферах, а также «неспособности властей эффективно решать стоящие перед ними задачи, в том числе из-за несогласованности действий министерств и ведомств».

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