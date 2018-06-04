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Путин подтвердил заинтересованность России в целостности Евросоюза

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Россия заинтересована в целостности и процветании Евросоюза и не стремится разделять что-либо внутри него. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

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«У нас нет никаких целей что-либо или кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз — наш крупнейший торгово-экономический союз», — подчеркнул российский лидер.

Как пояснил политик, проблемы внутри Евросоюза создают риски и для России. При этом он отметил, что Москва стремится работать с силами внутри ЕС, которые сами заявляют о готовности сотрудничать с Россией.

«Только в этом ищите причину для контактов наших политических партий, формирований, движений и европейских, а не в желании что-то там раскачать или чему-то помешать в самом Евросоюзе», — ответил Путин на вопрос, почему Россия развивает контакты с политическими силами, настроенными против Евросоюза. «Мне хотелось бы, чтобы Австрия и другие страны ЕС выбросили эту мысль у себя из головы», — добавил президент.

Путин встретится с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем в рамках визита в страну 5 июня. Ранее, 3 июня, вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал Евросоюз снять санкции с России.

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