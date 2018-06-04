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Путин заявил об отсутствии желания разобщать страны Евросоюза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин заявил, что у страны нет цели «кого-то разобщить в Европе». Об этом он сказал в интервью австрийскому телеканалу, фрагмент которого показали в новостной программе.

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«Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером», — отметил президент, которого цитирует «РИА Новости»

Полное интервью выйдет вечером в понедельник, 4 июня. Путин посетит Вену с рабочим визитом 5 июня.

23 мая сообщалось, что США собрались «спасать» Евросоюз от российской газовой зависимости. 

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