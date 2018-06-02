ЕС готовится отразить «проникновение России» в страны Восточной Европы

«Внедрение» России в государства Восточной Европы предлагают отражать в Евросоюзе, об этом говорится в докладе комитета по иностранным делами Европарламента (ЕП).

Документ, выпущенный незадолго до начала учений НАТО в Прибалтике, попал в распоряжение RT.

Москва пытается проникнуть в страны Восточной Европы с помощью «гибридных и обычных методов» это нужно предотвратить и отразить, полагают авторы доклада.

В целях противостояния «проникновения России» предлагается, в частности, укрепить сотрудничество ЕС и НАТО, обновить дороги, мосты и железнодорожные пути. Это необходимо для быстрого развертывания военных подразделений в случае необходимости, объясняется в докладе.

Минувшей зимой сообщалось, что США готовят список россиян, с которыми ЕС не стоит контактировать.