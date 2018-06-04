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Путин прокомментировал ход расследования катастрофы с малазийским Boeing

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Аргументы российской стороны не учитываются при расследовании трагедии с малазийским Boeing, который потерпел крушение над Украиной в июле 2014 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

По его словам, восстановление полной картины происшествия возможно только при учете всей информации. Владимир Путин уточнил, что оружие российского производства используется с обеих сторон.

Точно такие же, произведенные в бывшем СССР или России, системы имеются и на вооружении российской армии. Однако эксперты от РФ не допускаются к расследованию, а все аргументы не учитываются.

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