Путин прокомментировал ход расследования катастрофы с малазийским Boeing

Аргументы российской стороны не учитываются при расследовании трагедии с малазийским Boeing, который потерпел крушение над Украиной в июле 2014 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

По его словам, восстановление полной картины происшествия возможно только при учете всей информации. Владимир Путин уточнил, что оружие российского производства используется с обеих сторон.

Точно такие же, произведенные в бывшем СССР или России, системы имеются и на вооружении российской армии. Однако эксперты от РФ не допускаются к расследованию, а все аргументы не учитываются.