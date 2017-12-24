Новый канцлер Австрии выступил против размещения беженцев в Европе

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил против размещения беженцев в странах ЕС. По его мнению, решение предоставлять убежище в Европе переселенцам из африканских и ближневосточных государств «было ошибочным».

«Если мы продолжим этот путь, то внесем еще больше раскола в Европейский союз. Страны-члены сами должны решать, принимать ли им беженцев и сколько», — заявил политик.

Он пояснил, что «границы между предоставлением убежища и экономической миграцией сейчас полностью размыты».

«Ведь мигранты, которые отправляются в путь в направлении Европы, не хотят попасть в Болгарию или Венгрию, они хотят прежде всего в Германию, Австрию и Швецию», — заметил Курц.

Канцлер призвал помогать пострадавшим в их странах или использовать для принятия переселенцев территории соседних государств. В качестве варианта Курц предложил выбрать или организовать территории для спасения переселенцев, но в пределах их же континента.

«Мы больше не можем принимать каждого человека, который с помощью перевозчиков нелегально прибывает в ЕС», — сказал австрийский канцлер в интервью газете Bild am Sonntag.

По его мнению, в Европе «есть политическая воля» для поддержки его позиции и реализации такого подхода. В этой связи Курц счел бессмысленным обсуждать в рамках ЕС вопрос квот на размещение переселенцев.

Напомним, 13 декабря Еврокомиссия де-факто констатировала провал системы квотного расселения 160 тыс. человек из Италии и Греции. По ее данным, в 2015–2017 годах удалось распределить между странами Евросоюза лишь 32 тыс. человек.

Себастьян Курц занимает должность канцлера с 18 декабря. До этого в течение четырех лет он возглавлял МИД страны, в течение 2017 параллельно председательствовал в ОБСЕ.

Тем не менее, как сообщал iz.ru, одна из инициаторов и активный сторонник размещения переселенцев в Европе канцлер Германии Ангела Меркель констатировала, что позиции стран ЕС по миграционной политике и квотам не изменились.