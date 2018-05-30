Российские туристы расшили географию летних поездок
География поездок российских путешественников стала разнообразнее. Такие данные предоставил сервис OneTwoTrip, проанализировав данные приобретенных туристами авиабилетов на летний сезон отпусков.
Согласно информации сервиса, россияне запланировали путешествия в 120 стран мира, при этом больше половины продаж приходится на десятку популярных направлений, среди которых Испания, Греции и Италия — 56%.
Менее всего туристы из России интересуются отдыхом в странах Африки, Карибского бассейна и Океании, но те, кто выбрал данные направления собираются посетить Гватемалу, Мадагаскар, Мартинику, Барбадос, Тринидад и Тобаго, Ботсвану и Марианские острова.
В качестве причины расширения географии путешествий у россиян в компании назвали опыт зарубежных поездок.
«После неоднократного посещения популярных стран у них появляется интерес к планированию более сложных маршрутов. Безусловно, у разных путешественников он находит разное воплощение. Кто-то покупает билеты в менее популярные, но всё же привычные слуху направления — Ирландию, Норвегию, Японию и Португалию. Другие же хотят добраться до таких мест, которые порой непросто найти на карте», — прокомментировал этот факт директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.
В предстоящие июньские праздники большинство граждан России предпочли отдохнуть на родине. Так, 61% авиабилетов пришелся на рейсы внутри страны и лишь 39% — за границу.