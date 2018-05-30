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Российские туристы расшили географию летних поездок

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Фото: Global Look Press/Jordi Boixareu
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География поездок российских путешественников стала разнообразнее. Такие данные предоставил сервис OneTwoTrip, проанализировав данные приобретенных туристами авиабилетов на летний сезон отпусков.

Согласно информации сервиса, россияне запланировали путешествия в 120 стран мира, при этом больше половины продаж приходится на десятку популярных направлений, среди которых Испания, Греции и Италия — 56%.

Менее всего туристы из России интересуются отдыхом в странах Африки, Карибского бассейна и Океании, но те, кто выбрал данные направления собираются посетить Гватемалу, Мадагаскар, Мартинику, Барбадос, Тринидад и Тобаго, Ботсвану и Марианские острова.

В качестве причины расширения географии путешествий у россиян в компании назвали опыт зарубежных поездок.

«После неоднократного посещения популярных стран у них появляется интерес к планированию более сложных маршрутов. Безусловно, у разных путешественников он находит разное воплощение. Кто-то покупает билеты в менее популярные, но всё же привычные слуху направления — Ирландию, Норвегию, Японию и Португалию. Другие же хотят добраться до таких мест, которые порой непросто найти на карте», — прокомментировал этот факт директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

В предстоящие июньские праздники большинство граждан России предпочли отдохнуть на родине. Так, 61% авиабилетов пришелся на рейсы внутри страны и лишь 39% — за границу.

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