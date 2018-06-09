Названо самое непопулярное авианаправление у туристов из Москвы

Самым непривлекательным направлением для путешествия на самолете у московских туристов стал канадский Камлупс. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного сервисом Туту.ру.

Сотрудники компании провели анализ покупок билетов москвичами в период с 1 января по 28 мая 2018 года. Выяснилось, что вторую строчку по непопулярности авианаправления занял Килиманджаро в Танзании. За ним следуют Лима в Перу, Белу-Оризонти в Бразилии и Виктория в Канаде. Вместе с тем жители Петербурга реже всего летают в австралийский Перт, американский Бостон, аргентинский Буэнос-Айрес и австралийский Сидней, сообщает телеканал «360».

За указанный период на перечисленные направления было куплено по одному-два билета. При составлении рейтинга специалисты учитывали прямые рейсы экономкласса и рейсы с пересадкой.

Самыми редкими европейскими направлениями оказались британские города Дароем-Тис-Вэлли и Хамберсайд, что может объясняться высокой стоимостью билетов: поездка туда-обратно обойдется в 37,210 тыс. рублей и 65,768 тыс. рублей соответственно.