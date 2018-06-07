Еще один секретный бункер могут открыть для туристов в Самаре

В Самарской области для туристов могут открыть старый советский бункер, расположенный в поселке Новосемейкино. Это бывший Радиоцентр им. А.С. Попова.

Как отмечает НИА «Самара», во времена СССР сигнал этого радиоцентра накрывал всю Европу. По ночам его ловили даже в Америке. Сначала центр хотели построить под Курском, однако из-за Великой Отечественной войны его местоположением стал район под Куйбышевом.

В основном радиоцентр размещался под землей. Нижняя подошва бункера расположена на глубине 22 м. Конструкция должна была выдержать прямое попадание авиабомбы весом в 500 кг.

Бункер был построен в рекордные сроки силами заключенных, и в мае 1942 года оттуда велись пробные передачи. Однако в полную силу радиоцентр заработал лишь после войны. Дело в том, что в одну из башен врезался бомбардировщик и конструкция разрушилась.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что под Самарой для туристов доступен бункер Сталина. Это оборонительное сооружение, которое было построено в Куйбышеве в 1942 году для ставки Верховного главнокомандующего СССР. Объект был рассекречен в 1990 году.