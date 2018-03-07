Швеция построит новые бункеры на случай ядерной угрозы

Швеция планирует строить бункеры на случай ядерной атаки России. За 10 лет в стране оборудуют 500 новых бомбоубежищ, сообщили в Шведском гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям. Строительство бункеров обойдется казне королевства в $125 млн.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.