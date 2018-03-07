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Швеция построит новые бункеры на случай ядерной угрозы

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Швеция планирует строить бункеры на случай ядерной атаки России. За 10 лет в стране оборудуют 500 новых бомбоубежищ, сообщили в Шведском гражданском агентстве по чрезвычайным ситуациям. Строительство бункеров обойдется казне королевства в $125 млн.

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