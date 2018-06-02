Прямой эфир

Крым принял миллион туристов с начала года

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Крыму с начала года отдохнули более 1 млн туристов, что почти на 28% выше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Facebook.

«Как и в прежние годы, более половины отдыхающих предпочитают южный берег Крыма, западное побережье — 22%, восточное — 10%, другие регионы — 15%», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Он добавил, что, несмотря на все препоны, которые чинит Украина своим гражданам в посещении Крыма, 23% туристов — граждане Украины.

29 мая глава социологического центра ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что согласно данным проведенного опроса, большинство россиян наступающим летом хотели бы отдохнуть в Крыму. Именно полуостров является «лидером устремлений и намерений россиян в части отдыха», отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вучич объяснил отказ признать Крым российским
Мутко будет курировать Крым и Севастополь

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017