Крым принял миллион туристов с начала года

В Крыму с начала года отдохнули более 1 млн туристов, что почти на 28% выше аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов в Facebook.

«Как и в прежние годы, более половины отдыхающих предпочитают южный берег Крыма, западное побережье — 22%, восточное — 10%, другие регионы — 15%», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Он добавил, что, несмотря на все препоны, которые чинит Украина своим гражданам в посещении Крыма, 23% туристов — граждане Украины.

29 мая глава социологического центра ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что согласно данным проведенного опроса, большинство россиян наступающим летом хотели бы отдохнуть в Крыму. Именно полуостров является «лидером устремлений и намерений россиян в части отдыха», отметил он.